Le lancement, à Gafsa, du projet “Maan” (ensemble) pour la résilience et l’autonomisation des associations locales, a été annoncé, mardi 25 février, lors d’une séance de travail tenue, au siège du gouvernorat de la région.

Le projet mis en œuvre par la présidence du gouvernement, en partenariat avec l’Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID), vise à renforcer la capacité du secteur privé et des autorités locales à œuvrer de manière inclusive au développement global et durable.

Il a également pour but d’aider les jeunes et les associations locales à identifier les lacunes dans leurs régions et à définir les projets adaptés aux attentes de la population.

Trois délégations au gouvernorat de Gafsa seront concernées par le projet. Elles seront désignées en coordination entre les autorités régionales et la présidence du gouvernement.

Des mécanismes de vulgarisation, d’orientation et d’impulsion des ressources humaines dans les secteurs public et privé seront mis en place, à cet effet.

A l’échelle nationale, le projet a été lancé le 26 août 2019, pour un coût global de 141 millions de dinars. Il cible 32 associations locales dans 15 gouvernorats, dont Gafsa.