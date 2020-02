Le Centre universitaire d’art dramatique et des activités culturelles Houssine Bouzaiene organise la troisième édition de la rencontre des poètes étudiants arabes du 27 février au 1er mars sous le signe “la poésie aujourd’hui et ici”.

Y prennent part 30 étudiants dont 20 tunisiens et 10 en provenance du Maroc, l’Egypte, les Emirats arabes unis, le Sultanat d’Oman, le Soudan et la Syrie.

La programmation prévoit une compétition poétique pour les étudiants, une conférence et une scène ouverte pour des improvisations poétiques, des concerts et des représentations théâtrales. Des hommages seront rendus à des poètes tunisiens qui ont contribué à la réussite de cette rencontre et à l’enrichissement des annales de la poésie tunisienne.

Les trois premiers poèmes gagnants seront publiés dans un ouvrage intitulé “Œuvres des poètes étudiants arabes”. Le jury réunit le poète Mohamed Jelassi, le critique Mourad Sassi, le poète et homme de théâtre El Kader Ben Said et la poétesse Fatma Ben Akacha.