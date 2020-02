L’oeuvre du romancier colombien Gabriel García Márquez sera au cœur d’une rencontre prévue, le vendredi 28 février 2020 (15h), à la Maison du roman à la Cité de la culture.

Cette nouvelle rencontre littéraire sera donnée par l’universitaire Mohamed Kadhi. Elle s’inscrit dans le cadre du cycle de conférences “L’héritage de Cervantès ” qu’organise la Maison du Roman sur d’éminentes expériences littéraires.

Gabriel Garcia Marquez est né le 06 mars 1927 en Colombie et décédé le 17 avril 2014 à son domicile à Mexico. Au début des années 60, il avait choisi de s’installer au Mexique avec des séjours alternés entre sa ville natale, Cartagena, Barcelone (Espagne) et la Havane (Cuba).

Ce romancier, nouvelliste, journaliste, éditeur et activiste politique est lauréat du prix Nobel colombien de la Littérature en 1982. Il a été récompensé par l’Académie suédoise en l’honneur de “ses romans et ses nouvelles où s’allient le fantastique et le réel dans la riche complexité d’u univers poétique reflétant la vie et les conflits d’un continent”.

Le romancier est partie prenante du bouillonnement intellectuel qui a caractérisé ce qu’on est allé à appeler “e boom latino-américain”. “Des feuilles dans la bourrasque” et “Cent ans de solitude” sont parmi les œuvres universelles de cette figure emblématique de la littérature de langue espagnole.