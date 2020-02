L’association “le Forum pour le développement et la démocratie” (FODD) a lancé, en partenariat avec la maison de jeune d’El Jem avec la coopération de l’Institut national du patrimoine, une initiative visant à publier “le petit guide touristique”.

Le projet prévoit l’organisation d’une session de formation pour les jeunes (entre 12 et 18 ans) chaque samedi à partir du 29 février 2020. Cette session sera encadrée par un spécialiste dans le domaine du patrimoine qui assurera une formation en arabe et en anglais. Cette formation a pour principal objectif d’élaborer un guide touristique, le premier du genre qui fera connaitre les sites archéologique de la ville d’El Jem.

La ville d’El Jem qui accueille plus de 500 mille visiteurs par an, abrite d’importants sites archéologiques, notamment, l’amphithéâtre romain, troisième plus grand théâtre romain dans le monde et qui a été inscrit en 1979 à la liste du patrimoine mondiale de l’UNESCO.