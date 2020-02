Un protocole de coopération maghrébine a été conclu à Sfax, entre le Centre tunisien de médiation, de conciliation et d’arbitrage commercial national et international, la Chambre de commerce tuniso-algérienne, le Conseil d’affaires tuniso-libyen et l’Association de l’amitié maghrébine, en vue de créer un holding pour les services nationaux et internationaux, l’investissement et l’arbitrage.

Signé samedi 16 février, le protocole vise à encadrer les investisseurs nationaux et étrangers tout au long de processus de création de leurs projets et à leur offrir notamment un accompagnement juridique et financier en cas de difficultés.

Il a été conclu dans le cadre de “l’Initiative 2020: la Tunisie de défi, vers un avenir meilleur” lancée à Sfax par le Centre tunisien de médiation, de conciliation et d’arbitrage commercial national et international dans l’objectif de favoriser la création de projets et trouver des solutions aux exportateurs de produits agricoles notamment, l’huile d’olives.