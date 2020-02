Les études de faisabilité du projet d’aménagement d’unité mixte de traitement et valorisation des déchets dans les gouvernorats du Kef et Siliana sont parachevées.

L’unité sera réalisée sur un terrain de 30 hectares dans la localité d’Aïn Achour (délégation de Sidi Bourouis) entre les gouvernorats de Siliana et du Kef.

Elle aura une capacité de traitement de 90 mille tonnes de déchets par an et consolidée par 10 centres de tri et de transport dans chacune de ces deux régions, selon Afef Siala, directrice à l’Agence nationale de gestion des déchets (ANGED), lors d’une journée d’information organisée vendredi au Kef sur la gestion des déchets ménagers et assimilés.

Les déchets collectés au niveau de ces deux gouvernorats seront sélectionnés, traités et revalorisés notamment pour la production des énergies alternatives, a-t-elle ajouté.

Siala appelle cependant à une accélération des procédures administratives pour le lancement des travaux de ce projet compte tenu de son importance.