Un Séminaire autour de l’oeuvre de l’artiste et calligraphe Nja Mahdaoui aura lieu les 21 et 22 février, au Centre culturel international de Hammamet (CCIH).

Cette rencontre qui sera organisée en partenariat avec le ministère des Affaires Culturelles, inaugure un nouvel événement baptisé “Les grands rendez-vous de Dar Sébastien”. Ce rendez-vous est dédié à Nja Mahdaoui, grande icône du secteur des arts et de la culture en Tunisie jouissant d’une notoriété internationale dès lors que son oeuvre constitue une référence dans le domaine de la calligraphie arabe.

Un documentaire autour du parcours artistique de Nja Mahdaoui sera présenté à la salle de cinéma du CCIH. Une intervention de l’artiste est prévue à la clôture de la conférence.

Deux panels de discussion sont au menu de ce premier rendez-vous qui sera modéré par le journaliste-écrivain Mohamed El May. Une pléiade de personnalités de la scène culturelle et artistique tunisienne prendront part à ce séminaire, dont Mahmoud Tarchouna, Ezzedine Madani, Slim Masmoudi, Faouzia Mezzi, Hakim Ben Hamouda, Sonia Mbarek, Amel Grami, Nacer Bechikh et Hamadi Ben Jaballah.

Parmi les thèmes inscrits au programme, “La cosmologie des lettres; ibn Arabi et Nja Mahdaoui” avec Hamadi Ben Jaballah, “L’anthropologie créative du grand plasticien Nja Mahdaoui” avec Ezzedine Madani et “Nja Mahdaoui ou comment l’art pourrait être une approche pour le développement de la pensée créative” avec Slim Masmoudi. Une intervention intitulée “Nja Mahdaoui, l’artiste multidimensionnel, unique et universel” sera donnée par Sonia Mbarek, chanteuse, universitaire et ancienne ministre des Affaires Culturelles.

Les interventions seront globalement axées sur l’oeuvre de Nja Mahdaoui et la narration dans l’art plastique à travers la créativité visuelle de ce plasticien et calligraphe de renommée internationale.

Voici le programme détaillé de l’evènement :