Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique annonce le lancement de la campagne d’habilitation et de réhabilitation des parcours LMD pour l’année universitaire 2020-2021, et appelle toutes les institutions universitaires concernées (publiques et privées) à élaborer les projets de leurs diplômes.

Le ministère a publié le 10 février une circulaire (05-2020) établissant le calendrier et la méthodologie de l’habilitation et de la réhabilitation des offres de formation dans le système LMD.

Cette circulaire a été conçue dans le cadre de la poursuite de la réforme du régime LMD qui vise à tenir compte des exigences des évolutions scientifiques et technologiques de l’environnement économique et social, souligne le ministère sur sa page officielle.

D’après la même source, la circulaire vise également à garantir les meilleurs conditions de travail aux Commissions nationales sectorielles et aux services de la Direction générale de la rénovation universitaire qui adoptent une nouvelle approche pour l’habilitation des parcours académiques au niveau de la Licence, du Mastère et du Doctorat, et ce aussi bien dans l’enseignement supérieur public que privé.

A noter que le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a entamé en 2019-2020 l’adoption d’une licence nationale unique au lieu d’une licence appliquée et d’une licence fondamentale et ce, dans le cadre de la réforme radicale du système LMD en vue de garantir une certaine flexibilité au niveau des parcours de formation dans les universités publiques.