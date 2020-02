Un projet de recherche sur la lutte contre la corruption est actuellement en cours de réalisation par 7 laboratoires et équipes de recherche scientifique des universités tunisiennes dans le cadre d’une enquête multidisciplinaire lancée l’an dernier sur une période de trois ans et dont le budget s’élève à 1,4 million de dinars.

Objectif: analyser le phénomène de la corruption et promouvoir les moyens de s’en prémunir, selon le directeur général du Centre des études et de recherches économiques et sociales, Moncef Ouanes.

Lors d’une conférence scientifique organisée jeudi 13 février à Tunis, Ouanes a précisé que ce projet, réalisé en partenariat avec l’Instance nationale de lutte contre la corruption (INLUCC), permettra d’analyser le phénomène de la corruption de manière scientifique en se référant aux sciences humaines comme l’histoire et la sociologie et aux sciences exactes comme l’économie et l’informatique.

“Les résultats de ce travail de recherche sera par la suite soumis au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique”, a-t-il expliqué.

Le responsable a, en outre, signalé qu’un autre travail de recherche est actuellement en cours de réalisation par des chercheurs dans différents laboratoires universitaires tunisiens sur le phénomène du terrorisme.

De son côté, le président de l’Instance nationale de lutte contre la corruption, Chawki Tabib, a souligné l’engagement de l’Instance à appuyer le projet de recherche sur la corruption qui s’inscrit dans ses priorités, rappelant que la lutte contre ce phénomène doit reposer sur la garantie de la gouvernance et de l’intégrité.

Tabib a fait remarquer que l’instance finance les projets de recherche et les activités des associations de la société civile visant à lutter contre la corruption, soulignant la nécessité de garantir les valeurs de la transparence et le respect de la loi au sein de toutes les institutions.