Le solde de la balance commerciale de la Tunisie est déficitaire de 970,5 MD, au cours du mois de janvier 2020, suite au déficit enregistré avec certains pays, tels que la Chine (-506,3 MD), la Turquie (-194,7 MD), l’Algérie (-158,2 MD) et la Russie (-63,1 MD).

Néanmoins, ce déficit commercial s’est réduit par rapport à janvier 2019, où il s’était élevé à 1568,3 MD, selon les résultats des échanges commerciaux de la Tunisie avec l’extérieur aux prix courants publiés mercredi, par l’INS.

Hors énergie, le déficit de la balance commerciale baisse à 535 MD, sachant que le déficit de la balance énergétique s’établit à 435,5 MD (44,9% du total du déficit), contre 466,9 MD, en janvier 2019.

La baisse des exportations, concerne la majorité des secteurs

Le taux de couverture a gagné 8,1 points par rapport au mois de janvier 2019, pour s’établir à des taux respectifs de 79% au mois de janvier 2020.

Les exportations ont accusé une baisse de 4,2%, par rapport au mois de janvier 2019, à 3655,6 MD, alors que les importations ont reculé de 14,1%, à 4 626,1 MD.

Le repli constaté au niveau des exportations, concerne la majorité des secteurs. Il s’agit des secteurs de l’énergie (-12,6%), des industries manufacturières (-12,7%), du textile, habillement et cuirs (-6,1%) et des industries mécaniques et électriques (-3%).

En revanche, le secteur de l’agriculture et des industries agro-alimentaires a enregistré une hausse de 7,5%, suite à l’augmentation de nos ventes de l’huile d’olive (158,8 MD contre 145,5 MD) et du secteur des mines, phosphates et dérivés (0,4%).

Régression de 14,1% des importations

La diminution des importations est due essentiellement, au repli enregistré au niveau des importations des biens d’équipement (-24,8%), des produits agricoles et alimentaires de base (-22,5%), des matières premières et demi produits (-8,8%), et de l’énergie (-8,9%), sous l’effet de la baisse de nos achats de produits raffinés (334,3 MD, contre 493,2 MD).

Le secteur des mines, phosphates et dérivés ont enregistré une modeste hausse de 2,6%.

Commerce extérieur : Répartition géographique

La balance commerciale de la Tunisie est principalement, excédentaire avec la France (362,9 MD) , l’Italie (36,5 MD), la Libye (78,2 MD) et le Maroc (31,2 MD).

Les exportations tunisiennes vers l’union européenne (73,4% du total des exportations) ont diminué de 4,3%, suite à la baisse de nos exportations vers certains partenaires européens, tels que la France de 9,9% et l’Allemagne de 14,8%.

Toutefois, nos ventes ont progressé notamment avec l’Italie de 2,7% et l’Espagne de 13,1%.

Pour les importations, les échanges commerciaux des biens avec l’UE (49,7% du total des importations) ont enregistré une baisse de 15,7% pour s’établir à 2301,1 MD.

Avec les pays arabes, les exportations ont augmenté avec l’Algérie de 14,8%, alors qu’elles ont régressé avec la Libye de 18% et avec le Maroc de 17,1%.