Connue pour être la première destination qui permet de joindre la culture moderne à l’histoire, l’aventure au divertissement, et le shopping aux affaires, Dubaï présente aujourd’hui de nombreux avantages aux investisseurs du monde entier.

Dans le but de présenter la ville de Dubaï et les opportunités que celle-ci offre aux investisseurs, la société “Casa Nostra Immobilier Dubaï” organise, en partenariat avec l’un des promoteurs immobiliers dubaïote des plus renommés, “DAMAC”, le « DUBAI INVEST EXPO » ; et ce du Vendredi 21 au Dimanche 23 Février 2020 à l’hôtel Movenpick du Lac, Tunis de 10h à 20h.

Dubaï, la ville la plus connue des Émirats Arabes Unis, offre d’attractives possibilité d’investissement très intéressantes et accessibles pour tous les investisseurs.

Dubaï ne cesse de se développer à tous les niveaux, notamment aux niveaux économique et touristique.

Cosmopolite et dynamique, la ville des « buildings dans le désert » est à la portée de toute personne souhaitant devenir propriétaire à partir de 50 000 TND par facilités ou par autofinancement provenant des revenus locatifs.

Pourquoi investir dans l’immobilier à Dubaï ?

La particularité de Dubaï est que tout type d’investisseur y bénéfice des avantages suivants :

A «l’achat / revente », la plus-value n’est pas taxée. La rentabilité locative à Dubaï se situe souvent autour de 12% par an. Toutes les rentes liées à l’immobilier sont exonérées d’impôts. La politique fiscale du pays est singulièrement généreuse avec les investisseurs. Le secteur immobilier n’est donc pas le seul à offrir des avantages.

Dubaï ne prélève pas d’impôt personnel ni d’impôt sur le capital. Les résidences sont toutes de standing, même les moyens de gamme offrent des prestations considérées luxueuses en Europe. Les résidences sont toutes dotées de piscines, de salles de sports, d’un service de conciergerie et de terrains de sport ou de jeux.