La 7ème édition du Salon de l’entrepreneuriat “Riyeda” a ouvert ses portes, mercredi 12 février 2020 à Tunis, pour accueillir quelque 760 jeunes entrepreneurs, 270 dirigeants d’entreprises et 48 investisseurs tunisiens.

Le Salon, qui se déroule les 12 et 13 février à la Cité de la Culture, est une occasion pour les jeunes entrepreneurs de rencontrer des investisseurs, des représentants de structures de financement et d’institutions bancaires.

“Il s’agit du plus grand rassemblement de l’écosystème entrepreneurial en Tunisie qui réunit au total près de 10 mille participants”, a souligné Skander Haddar, PDG de Tunisie Place de Marché, société organisatrice de l’événement à l’agence TAP.

“Une centaine d’exposants (banques, structures d’accompagnements…) sont là pour proposer leurs solutions et accompagner les jeunes entrepreneurs”, a-t-il ajouté.

Il y a également 150 speakers qui vont partager avec les jeunes leurs expériences avec l’écosystème de l’entrepreneuriat dans le cadre des conférences, workshops, ateliers et cercles de débat programmés.

Dans le cadre dudit Salon, deux compétitions sont organisées, à savoir “Riyeda Challenge” et “Hackathon Riyeda”, a expliqué Haddar.

Pour Riyeda Challenge, 200 porteurs d’idées de projets ont participé à cette compétition. Quelque 46 projets ont été présélectionnés, 16 ont atteint mardi la demi-finale et six sont aujourd’hui en train de pitcher devant le jury composé de banquiers, d’experts et d’investisseurs.

Les trois gagnants bénéficieront, selon la même source, d’un cash price de 5 mille dinars; tandis que les deux lauréats vont également bénéficier d’un voyage à Hub Africa -un événement prévu en avril prochain au Maroc-, outre l’accompagnement à la création de leurs projets.

Pour ce qui est de la deuxième compétition, il s’agit du Hackathon Riyeda organisé avec l’Agence de coopération allemande (GIZ).

“Une dizaine de startups déjà établies ont été choisies et ont travaillé sur une idée d’une application mobile dédiée aux agriculteurs pour les aider à savoir les meilleurs moments d’irrigation”, a-t-il précisé indiquant que le gagnant bénéficiera d’un voyage d’études en Allemagne mais aussi d’un accompagnement de la part de 5 experts pour mettre en service son application dans les quatre mois suivants et pouvoir développer son business.

Haddar a estimé que la qualité des challengers et des candidats s’améliore d’une année à un autre car l’écosystème se développe mais aussi l’accompagnement des jeunes à la réussite de leurs projets s’améliore aussi.

Selon TPM, le nombre de créations d’entreprises s’est accru de 16,6% en septembre 2019.