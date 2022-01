Les chercheurs, jeunes entrepreneurs, porteurs de projets innovants et les entreprises existantes ayant de nouveaux produits et services innovants dans les secteurs de l’agroalimentaire et de l’artisanat peuvent postuler, jusqu’au 31 janvier 2022, à l’appel à projets innovants lancé par la Chambre de commerce et d’industrie du Cap Bon et l’Agence nationale de la promotion de la recherche scientifique, dans le cadre de l’implémentation en Tunisie du projet INTECMED – pour “Incubateurs pour l’innovation et le transfert technologique en Méditerranée”.

Cofinancé par l’Union européenne, dans le cadre du programme ENI CBC MED (la plus grande initiative de coopération transfrontalière (CBC), mis en oeuvre par l’UE dans le cadre de l’instrument européen de voisinage ), le projet INTECMED concerne quatre pays méditerranéens, à savoir la Tunisie, la Grèce, l’Espagne et l’Egypte.

Il vise à développer un écosystème méditerranéen intégré, facilitant le transfert technologique et la commercialisation des résultats de la recherche, tout en renforçant les liens entre la recherche, l’industrie, le secteur privé et les citoyens.

A moyen terme, le projet prévoit de mettre en place un groupe de décideurs stable pour définir une stratégie d’innovation au niveau local capable de coordonner toutes les actions des différents acteurs. Les programmes pilotes de mentorat des projets amélioreront les compétences et la capacité à commercialiser les résultats de recherche d’au moins 48 entrepreneurs / chercheurs.

A long terme, le projet vise une augmentation de la capacité d’innovation des régions concernées, et en particulier, de celles de la rive sud de la Méditerranée.

En Tunisie 12 candidats seront sélectionnés et auront l’opportunité de bénéficier d’un un programme de formation et de coaching qui se déroulera durant 6 mois (mars-août 2022). Ils bénéficieront également, d’espaces de coworking, de cycles de formation dans des domaines d’expertise (Commerce et finance, vente, développement de produits, aspects juridiques) et d’un coaching individuel dans différents domaines.

Ils auront également, la possibilité que participer à des activités de réseautage à l’échelle nationale et internationale ainsi qu’à des rencontres B to B et des séminaires internationaux avec les partenaires de l’Espagne, de la Grèce et de l’Egypte. Les 3 meilleurs plans d’affaires bénéficieront d’un soutien financier (30 000 euros, 20 000 euros et 10 000 euros).

Une première rencontre d’information a été organisée le 4 janvier 2022 à Hammamet par les partenaires tunisiens du projet INTECMED, à savoir la CCI Cap Bon et l’ANPR pour expliquer davantage aux porteurs d’idées l’appel à idées des projets innovants et comment présenter les dossiers de candidatures. Une deuxième rencontre se tient aujourd’hui 10 janvier 2022 à Tunis dans le même objectif.