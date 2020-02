La culture entrepreneuriale fait partie intégrante et essentielle de la stratégie de la BNA, en se rattachant principalement à l’encadrement des initiatives de développement régional et de création de l’emploi.

C’est dans ce cadre que la BNA apporte son soutien et participe activement à la 7ème édition du Salon de l’entrepreneuriat «Riyeda 2020», une manifestation dédiée aux créateurs et aux porteurs de projets.

Ce Salon est aussi un carrefour professionnel d’échange et de partage, d’apprentissage et d’encadrement, qui représente une véritable opportunité pour les jeunes entrepreneurs pour accéder au financement et à l’écosystème de l’entrepreneuriat.

La BNA consolide ainsi davantage sa démarche d’encadrement, d’assistance et d’accompagnement en faveur des porteurs de projets. L’objectif est de porter les générations futures vers l’universalisme, l’ouverture et le développement de l’esprit entrepreneurial.