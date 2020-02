Le 11 avril prochain sera une journée exceptionnelle pour le basket-ball tunisien à l’occasion du Trophée des champions, nouvelle version de la Super coupe de Tunisie opposant l’US Monastir à l’ES Radès, qui sera organisée pour la première fois en dehors de la Tunisie; en France.

Une conférence de presse a été organisée ce samedi à Tunis pour jeter la lumière sur cet événement sportif qui vise essentiellement, selon les organisateurs, la promotion du basket-ball tunisien.

“Organiser le Trophée des champions en France est un nouveau challenge que nous nous lançons malgré la conjoncture très difficile par laquelle passe le pays et le sport en général. Notre argument c’est notre statut de champions d’Afrique et l’évolution notable de notre basket-ball et de nos joueurs, sans oublier la présence d’un grand nombre de Tunisiens et de Maghrébins résidant en France”, a souligné le président de la fédération tunisienne de basket-ball (FTBB), Ali Benzarti.

L’organisation de cet événement en France a nécessité une collaboration étroite avec les parties françaises, notamment avec Africa Moves, une start up qui va se charger de la billetterie et qui a programmé plusieurs événements en marge du Trophée des champions, appelés “Sports Days” .

Selon Mélanie Martin, co-fondatrice de la start up, “Sports Days sera une journée complète de basket-ball sous toutes ses formes, conférences, jeux, démonstrations et show de dunk, concert, compétition e-sport, etc. Elle a ajouté que près de 5000 visiteurs sont attendus dont 500 professionnels, 50 journalistes, des exposants, des personnalité de basket-ball. Le tout se déroulera au palais des sports de Levalois, à Paris.

Concernant le match qui opposera le champion de Tunisie 2019 (US Monastir) au vainqueur de la coupe (Etoile sportive de Radès), les entraîneurs des deux protagonistes, Amine Rezig et le Serbe Miodrag Perisic se sont réjouit de la tenue de la rencontre en France compte tenu de la portée sportive de ce genre d’événement sur les clubs tunisiens.

“C’est une chance de jouer en dehors de la Tunisie, notamment en France, pour montrer le niveau atteint par nos deux équipes qui forment le noyau dur de l’Equipe nationale. C’est une motivation supplémentaire pour aller de l’avant et défendre nos chances jusqu’au bout”, a indiqué Amine Rézig, entraineur de l’ES Radès.

Le coach radésien n’a pas manqué de saluer la bonne prestation de ses joueurs et l’excellent état d’esprit qu’ils ont affiché lors du dernier tournoi international de Dubai où ils ont atteint les quarts de finale perdus face à Hoops du Liban, estimant qu’il ont bien représenté le basket-ball tunisien.

Revenant sur l’identité du nouvel entraîneur national qui succédera au Portugais Mario Palma, le président de la FTBB a affirmé que les négociations avec deux techniciens serbe et allemand sont très avancées et la désignation du nouveau coach national est imminente.

“On est à la recherche de l’entraîneur qui peut apporter un plus à notre équipe nationale”, a-t-il insisté, précisant que l’objectif principal du prochain sélectionneur est, à court terme la qualification aux Jeux olympiques de Tokyo-2020, et à long terme conserver le titre de champion d’Afrique lors de l’Afrobasket-2021 et se qualifier à la coupe du monde.

En attendant, ce sont les entraîneurs adjoints, Amine Rezig et Walid Zerida, qui assureront l’intérim et dirigeront de prochain stage du cinq national qui s’apprête à disputer de Tournoi de Qualification Olympique prévu du 23 au 28 juin en Croatie.

Ce stage aura lieu du 17 au 29 février courant à Monastir et sera ponctué par deux matches d’application face à une équipe composée des joueurs étrangers.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Walid Zerida a précisé que “ce stage est programmé pour compenser le report à novembre prochain de la fenêtre des éliminatoires de l’Afrobasket-2021, et permettra d’intégrer quelques jeunes joueurs prometteurs dans le groupe, à l’image de Mohamed Adem Rassil, Haythem Saada, Jawhar Jawadi et Farès El Euchi qui évoluent au niveau de l’équipe nationale B et qui ont montré un grand potentiel lors du dernier Afro-CAN organisé l’année dernière au Mali.

Quant aux chances de la Tunisie de se qualifier aux JO-2020, l’entraîneur-adjoint n’a pas caché la difficulté de la tache de la sélection nationale face à deux grosses pointures du basket-ball mondial, estimant que le cinq national garde toutefois l’espoir et défendra ses chances jusqu’au bout.

Les joueurs retenus pour le stage sont : Mohamed Hadidane, Firas Lahiani, Haythem Saada, Mohamed Abbassi, Zied Channoufi, Lassaad Chouaya, Omar Mouhli, Omar Abada, Jawhar Jawadi, Mohamed Adem Rassil, Amrou Bouallègue, Hosni Ilehi, Oussama Chabbouh, Achraf Gannouni et Farès El Euchi.