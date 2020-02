“Le projet de jumelage numérique “E-twinning” permettra d’ouvrir de larges perspectives devant les élèves et les enseignants en Tunisie, notamment suite à l’accord conclu avec l’ambassade de Grande-Bretagne à Tunis visant à fournir de nouvelles ressources financières au niveau du développement de l’enseignement de l’anglais”, a déclaré le ministre de l’Education, Hatem Ben Salem.

En marge de l’inauguration de la rencontre annuelle du jumelage numérique, organisée vendredi 7 courant par le Centre national des technologies en éducation, il a indiqué que ce projet de partenariat entre le ministère de l’Education et plusieurs pays de l’Union européenne vise à favoriser l’échange et l’interaction entre les élèves en Tunisie et à l’étranger.

Il a rappelé la stratégie du ministère de l’Education en matière d’intégration des technologies modernes au sein du système éducatif mettant l’accent sur la mise en œuvre des moyens technologiques modernes en matière d’inscription à distance et des bulletins de note.

La responsable du Centre national des technologies en éducation, Ahlem Ben Ali, a indiqué que la Tunisie avait adhéré au projet “E twinning” depuis 2013. Le nombre d’établissements éducatifs ayant adhéré à ce projet s’élève à 636 outre 1 798 enseignants qui utilisent les technologies de l’information et de la communication dans les projets de la pédagogie numérique et des projets pédagogiques communs à distance entre des établissements scolaires Tunisiens et Européens ont été réalisés.