L’industrie textile est le secteur le plus gourmand en eau. A titre d’exemple, pour fabriquer un jean, il faut 11 000 litres d’eau. La mode est la deuxième industrie la plus polluante au monde et est responsable de 20% des rejets d’eaux usées et de 10% des émissions de CO2 dans le monde, selon le site ADN.eu, un groupe qui plaide en faveur d’une nouvelle économie responsable autre que celle de l’abondance.

60 milliards de m2 de tissus sont produits chaque année. Au total, 60 milliards de m2 de chutes sont gaspillées lors de coupe. En 2015, on estimait qu’une seule usine de textile produisait 5% à 25% de déchets par année de production et ce avant l’entrée des vêtements sur le marché. Seulement 20% des textiles sont recyclés chaque année dans le monde.

D’après les chiffres de la plateforme de mode durable Sloweare, environ 140 milliards de vêtements sont produits chaque année. Il nécessitent 79 milliards de mètres cubes d’eau. Un constat parfaitement illustré par la production des jeans qui nécessite pour une seule pièce 11 000 litres d’eau. Le secteur de la mode pollue, ainsi, plus que le trafic aérien et le transport maritime combinés.

Selon la Fondation Ellen MacArthur, d’ici 2030, la consommation mondiale de vêtements devrait augmenter de 63 %, passant de 62 millions à 102 millions de tonnes de vêtements, soit plus de 500 milliards de t-shirts en plus dans nos tiroirs. A ce rythme, le secteur représentera 26 % des émissions de gaz à effet de serre en 2050.