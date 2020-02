La Cité des sciences à Tunis a organisé, dans la soirée de vendredi 31 janvier 2020, une journée de sensibilisation à la musicothérapie et son rôle dans la gestion du stress, une discipline destinée à toutes les catégories d’âge ayant démontré son efficacité dans le traitement de certaines maladies incurables.

L’experte en musicothérapie et présidente de l’Association nationale de musicothérapie, Rihab Jebali, a indiqué que l’association aspire, à travers cette rencontre, à diffuser la culture de la musicothérapie, étant donné que le domaine reste inconnu du grand public en Tunisie et au vu du rôle actif de la musique pour aider à venir à bout des pressions du quotidien.

A cet égard, elle attire l’attention sur le danger du stress au quotidien et l’ampleur de ses effets négatifs sur la santé, dont la tension et l’angoisse, particulièrement pendant le travail ou bien dans un contexte d’éducation des enfants, pouvant entraîner des maladies psychologiques et mentales et exposer l’individu aux risques d’un effondrement psychologique.

Concernant les symptômes de la pression psychologique, Jebali a précisé qu’elles se manifestent à travers une augmentation du rythme cardiaque et de la respiration, une pression artérielle élevée, une nervosité sévère, des troubles du sommeil, ainsi que l’exacerbation de l’abattement, des sautes d’humeur, une sensation de fatigue constante, des maux de tête permanents et des troubles digestifs.

Jabali a souligné à ce propos que la musicothérapie est une solution idéale pour combattre les pressions psychologiques grâce à des techniques qui dépendent de l’aspect sensoriel, moteur, qui se basent sur la voix, la visualisation, l’écoute et la relaxation, en plus du chant et de la pratique de certains instruments de musique. Elle a souligné que la méthode actuellement adoptée en Tunisie consiste en la visualisation, la relaxation et la respiration profonde.

Elle a ajouté que les méthodes de traitement ciblent également les patients autistes, ceux qui souffrent de la maladie d’Alzheimer, et les personnes à besoins spécifiques, soulignant qu’il est prévu que tous ces cas seront traités à travers un programme spécifique supervisé par le centre de traitement par la musicothérapie au mois de mars prochain.

L’association nationale de musicothérapie a été fondée en 2013 et œuvre principalement à promouvoir cette discipline en Tunisie dans les domaines scientifique, pédagogique et thérapeutique.