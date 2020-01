Oxahost, entreprise tunisienne spécialisée dans l’hébergement web, annonce qu’elle va s’installer en Côte d’Ivoire. C’est en tout cas ce qu’écrit le site ivoirien rti.ci, citant un communiqué publié mardi 28 janvier 2020,

Attirée par le potentiel économique de la Côte d’Ivoire, elle entend révolutionner le service d’hébergement web et investir l’espace de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

Après avoir consolidé sa position en Tunisie, Oxahost va donc se développer à l’international à travers l’ouverture de plusieurs filiales, principalement en Europe et en Afrique pour partager son expérience et son savoir-faire. L’hébergement mutualisé, les serveurs dédiés, les certificats SSL, les VPS et le cloud computing sont autant de services proposés.

La Côte d’Ivoire a été choisie pour un meilleur accès aux pays de la zone CEDEAO ; un pays qui capte plus de 5% des flux d’IDE (Investissement direct à l’étranger) entrant dans la région de la CEDEAO et reste le pays le plus attractif de l’Afrique avec une croissance de 17% entre 2016 et 2017.

Créée en fin d’année 2017, l’entreprise tunisienne commercialise déjà ses services dans plus de 20 pays.