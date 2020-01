Des représentants des ministères du Commerce et de la Santé se sont engagés à prendre les mesures nécessaires en coordination avec la présidence du gouvernement pour parachever, à partir de la semaine prochaine, la signature et la publication des décisions contenues dans l’accord signé entre le syndicat tunisien des propriétaires de pharmacies privées et la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) et ce lors d’une réunion tenue, jeudi 30 janvier, au siège du ministère des Affaires sociales.

Au cours de la réunion, qui s’est tenue dans le cadre du suivi des relations conventionnelles entre la Caisse nationale d’assurance maladie et les pharmacies privées, les deux parties ont discuté des différents engagements qui ont été respectés par la partie administrative ainsi que des mesures prises pour fournir les liquidités nécessaires à la caisse pour assurer ses engagements envers les pharmacien d’officine.

La réunion a été également l’occasion pour souligner l’importance de préserver les relations conventionnelles entre la caisse et les propriétaires de pharmacies privées de manière à assurer la continuité des soins au profit des affiliés.

Cette rencontre a notamment réuni le ministre des Affaires sociales, Mohamed Trabelsi, le conseiller auprès du chef du gouvernement, Kamel Hadj Sassi, le président directeur général de la CNAM, le directeur général de la sécurité sociale, des cadres des ministères des Affaires sociales, de la Santé, du Commerce et des Finances, ainsi qu’un représentants de l’UTICA, et le président du syndicat tunisien des propriétaires de pharmacies privées.