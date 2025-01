Un Arrêté du ministre des affaires sociales du 23 janvier 2025, portant approbation de l’avenant n°6 à la convention sectorielle des médecins libéraux conclue entre la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) et le Syndicat tunisien des médecins libéraux, a été publié dans le dernier Journal officiel de la République tunisienne (JORT).

Cet accord, signé le 31 juillet 2024, vise à améliorer et à élargir la liste des services fournis aux affiliés de la Caisse nationale d’assurance maladie, en particulier la couverture des dépenses de traitement du cancer en élargissant l’intervention de la Caisse à la radiothérapie et la liste des opérations chirurgicales dans le secteur privé liées au cancer pour inclure 12 nouvelles interventions médicales, telles que le cancer du sein et le cancer du poumon.

L’accord est important car la liste des maladies couvertes n’a pas été révisée depuis 2007, selon le ministère des affaires sociales, qui a souligné que l’accord s’inscrit dans le cadre de la politique sociale de l’État, notant que l’objectif ultime est d’établir une couverture sociale complète.