Une nouvelle plateforme en ligne pour assurer le networking des adhérents de la Chambre nationale des femmes chefs d’entreprise (CNFCE) sera opérationnelle, à partir de mardi soir, a annoncé Leila Belkhiria Jaber, présidente de la Chambre.

Intervenant en marge d’un workshop sur la prise de parole et le networking organisé, mardi au siège de l’UTICA, Jaber précisera que ce nouveau service va permettre aux 600 adhérentes de la CNFCE, soit environ 2 200 cheffes d’entreprise, d’accéder à une base de données présentant un descriptif entreprise, outre les produits et les services.

“Cette plateforme s’inscrit dans le cadre de la concrétisation des objectifs de la CNCFE et de sa vision pour la période 2018/2022, visant à adopter et à vulgariser le digital comme un outil d’accès aux marchés nationaux et internationaux”, a indiqué la responsable.

Créée en 1990, la CNFCE regroupe des entrepreneuses et chefs d’entreprises opérant dans tous les secteurs d’activité.