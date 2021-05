Le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX) a annoncé, jeudi, la reprise des activités promotionnelles et de networking dédiées au secteur du textile et de l’habillement, avec comme premier événement le salon ” Première Vision ” qui se tiendra à du 21 au 23 septembre 2021, au Parc des Expositions, à Paris.

Ainsi, les entreprises souhaitant participer à ce salon doivent s’y inscrire au plus tard le 04 juin 2021, à souligné le CEPEX dans un communiqué, précisant que les exposants admis au salon ” Première Vision ” auront l’occasion de participer à la version digitale du salon prévue du 20 au 24 septembre 2021.

Rassemblant les fournisseurs de matières premières et les différents prestataires de services nécessaires à la production de vêtements, sacs et chaussures et bijoux, ce salon comprend trois espaces dédiés au textile, aux accessoires et maroquinerie.

Dédiée à la filière mode, il présente ” une occasion idoine pour découvrir la nouvelle plateforme web qui rassemblera, à terme, l’ensemble des sites des salons et la Marketplace de Première Vision “, a indiqué le CEPEX, ajoutant que pour les entreprises souhaitant participer pour la première fois dans ce salon, elles seront soumises à l’approbation des organisateurs du salon.

A cet effet, elles sont appelées à présenter leurs dossier de candidature ainsi que leurs échantillons au comité de sélection au plus tard le 18 juin prochain, en remplissant le formulaire de candidature à télécharger à travers le site du Cepex.