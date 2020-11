Ce sommet est sous l’égide de la Banque Centrale Tunisienne, il vise à consolider la position de la Tunisie en tant que pays leader avec sa jeunesse et ses compétences grâce à sa situation géographique reliant l’Afrique, l’Europe et le Moyen-Orient.

Ainsi cet événement ouvrira l’horizon aux structures d’accompagnement et du financement des entreprises émergentes afin d’établir des partenariats d’accroître leurs activités.

Ainsi, il sera une opportunité de visibilité et networking pour les jeunes porteurs des projets, les petites et moyennes entreprises innovatrices opérant dans le domaine de l’E-Commerce, l’intelligence décisionnelle BI, la sécurité de l’information, les technologies financière FINTECH et l’Intelligence Artificielle AI, en plus de la technologie alimentaire AGROTECH et du développement durable SDG.

Ce sommet accueillit plusieurs séminaire en ligne d’envergure international sur les mécanismes de financement des petites et moyennes entreprises, les modes d’encadrement et d’accompagnement des startups, les villes intelligentes, l’intelligence artificielle « AI », l’internet des objets IoT, la robotique et les technologies financières, cela avec les meilleurs experts mondiaux représentant des grandes structures d’investissement du monde entier.

Le sommet comprend un concours dans ces domaines, permettant à la jeunesse Tunisienne d’obtenir le soutien de ces investisseurs et bailleurs de fonds venant des États-Unis « USA », des Pays du Golf Arabe GCC, d’Europe et de ceux ayant une expertise étrangère du Canada et d’Asie. Au cours de cet évènement, une formation sera dispensée avec des séances de mentorat destinés aux startups.

Il est à noter que les participants représentent 15 pays, alors que le nombre de projets proposés a atteint les 100 projets .

Programme du Sommet :

Lancement officiel le 12 Novembre à 9h de matin :

Une «Table ronde & Desk Strategy “Ministres & CEOs” co-organisé par Proconsult Tunisie, cette table se déroulera en ligne Jeudi le 12 Novembre à partir de 9h de matin dans le cadre du sommet international “Startup Gate Summit 2020″. Le thème général de la table est: ” Comment fonder une économie de savoir basée sur des micro-entreprises innovantes et prometteuses; Outils financiers et légal .. Les voisins, une force ignorée par l’état Tunisien; Etablir une stratégie Polito-économique d’ouverture et de coopération mutuelle avec les voisins et promouvoir les jeunes porteurs du projet Tunisiens “, les participants sont :

– Mr Marouène ABASSI, Gouverneur de la Banque Centrale

– Mr.Ali KOOLI, Ministre de l’économie, des finances et de l’appui à l’investissement

– Mr.Abdessalem ABASSI, Conseiller économique du chef de gouvernement Tunisien

– Mr.Ridha Saidi, Ancien Ministre chargé des affaires économiques, SP Proconsult

– Mr.Salah ESSAYEL, Président du Conseil du Marché Financier (CMF)

– Mr.Sami MEKKI, PDG LA POSTE

– Mme.Nejia GHARBI, DGA CDC

– Mr.Badreddine OUALI, Chairman VERMEG

– Mr.Nabil MEDDANI, CEO Banque Zitouna

– Norman SCHRAPAEL, Directeur Transformation digitale, GIZ

– Fadhel Abdelkefi, Chairman Tunisie Valeurs

– Mme Salwa SMAOUI, Microsoft Middle East & AFRICA

– Adnane BEN HALIMA, VP Huawei North Africa

– Mr.Riadh Ben ABDEJLIL, Director of Research and Country Risk Assessment Department at the Arab Investment& Export Credit Guarantee Corporation

-Mme Houda Nefzaoui, Tunisian Investment Authority

– Mme.Sana SKHIRI, PDG Log-Xpres

– Dr.Malek Channoufi, SP Startupgatex

– Dr Nejia Hilal, Entrepreneur

12 Novembre à 2.30PM/ Webinaire 2:”Funding’s Mechanism and Solutions for young project leaders, Startups and SMEs in the Middle East & Africa “MEA” region. How could investors, bankers, equities and governments Change start-up landscape and rampe up support for tech startups in MEA region».

Webinaire 3: 12 Novembre à 4.30PM: Smart Cities: Shape the society of 2030: Digital and financial solutions for a more livable future in communities

Le 13 Novembre à 9.30 A.M: Webinar 4: How could startups survive after Covid Crisis? Proposing alternatives and solutions, as well, draw a global roadmap for MEA startups and talented youth to re-live and scale up after the COVID crisis ?

Le 13 Novembre à 11.30 AM/ Webinaire 5 : Comment l’intelligence artificielle, le Blockchain et la Fintech dessineront l’avenir des secteurs de la finance, de la banque et des assurances