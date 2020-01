Sept entreprises artisanales participent au Salon international des biens de consommation “Ambiente” qui se tient du 7 au 11 février prochain à Francfort, en Allemagne.

Encadrée par l’Office National Tunisien (ONAT), la participation tunisienne vise essentiellement à promouvoir l’artisanat et l’art tunisien pour mieux accéder au marché européen et améliorer son positionnement.

Lors d’un point de presse tenu, mardi 28 janvier à Tunis, Faouzi Ben Halima, directeur de l’office, a indiqué, que deux stands regroupant sept entreprises tunisiennes exposeront différents produits artisanaux (verrerie, porcelaine, céramique, tissage manuel, mosaïque…).

L’Ambiente est un salon international qui se déroule une fois par an à Francfort. Il figure parmi les plus grands salons internationaux dédiés aux articles de maison. Environ 4 500 exposants venant de 92 pays et 13 600 visiteurs issus de 166 pays sont attendus à cette foire.