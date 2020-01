765 jeunes entrepreneurs établis, 271 dirigeants d’entreprises et 48 investisseurs tunisiens participeront, les 12 et 13 février 2020, à la Cité de la Culture, à Tunis, à la 7ème édition du Salon de l’Entrepreneuriat “Riyeda”.

La finalité de cette manifestation est de permettre aux porteurs d’idées de projets, de prospecter de nouveaux parcours professionnels, de trouver des financements et de développer leur réseau.

Skander Haddar, PDG de “Tunisie Place de Marché”, société organisatrice de l’événement, a précisé, mardi 28 janvier, lors d’une conférence de presse, organisée à Tunis, que le Salon accueillera, tous les représentants de la sphère de l’entrepreneuriat, dont les hommes d’affaires, les experts économiques, les bailleurs de fonds, les représentants de la société civile…

“Notre finalité, c’est d’offrir une opportunité aux porteurs de projets d’entrer en contact avec les hommes d’affaires et les opérateurs économiques, pour nouer des relations de partenariat et de coopération, ce qui est en mesure d’assurer la pérennité, le développement et la croissance de leurs projets”, a-t-il noté.

Le programme du Salon de l’Entrepreneuriat comprend plusieurs volets, dont Riyeda Hackathon pour Start-up, qui permet d’attirer et de connecter les start-up tunisiennes opérant dans le secteur des applications mobiles dans l’agriculture. Des experts, coachs et mentors seront présents pour encadrement et orientation.

Il y a également, le Riyeda Challenge, une compétition dédiée aux porteurs de projets qui ont besoin d’accompagnement et de financement.

“Sur un total de 200 jeunes entrepreneurs qui ont présenté leur candidature, nous avons retenu 45, dans une première présélection, sur la base de trois critères, à savoir l’innovation, le potentiel de développement et l’impact sur l’environnement. Nous aurons choisi par la suite, 6 finalistes, dont 3 projets seront lauréats”, a-t-il dit.

Le responsable a ajouté, par ailleurs, que cet événement incontournable, qui accueillera plus de dix mille visiteurs, sera marqué par un programme riche en conférences académiques (15 panels) et en workshops (11 ateliers d’information), lesquels miseront surtout sur les thèmes de management, d’accompagnement, de coaching…