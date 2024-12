Un haut diplomate chinois a déclaré que l’exemption totale des droits de douane accordée par la Chine aux pays pauvres d’Afrique est entrée en vigueur cette semaine, coïncidant avec la visite du président américain Joe Biden en Angola.

La Chine et les États-Unis rivalisent d’influence sur le continent, où Pékin a prêté des milliards de dollars à des pays africains via l’initiative “la Ceinture et la Route”, avant de réduire drastiquement ces prêts en 2019, tandis que Washington intensifie ses efforts.

En 2021, la Chine a annoncé une transition, passant des prêts directs au commerce et aux investissements, après que certains pays emprunteurs, comme la Zambie en 2020, n’ont pas pu honorer leurs dettes.

Lors de sa première visite en Afrique cette semaine, Biden a promis que Washington “s’impliquerait pleinement en Afrique”.

La Chine avait commencé à appliquer une exemption complète des droits de douane sur une gamme de produits en provenance des pays les moins avancés d’Afrique dès 2005.

Cependant, la société de conseil Development Reimagined a indiqué que Pékin avait élargi cette mesure en supprimant les droits de douane sur 140 produits supplémentaires, dont le riz, le blé, le sucre, le coton, le papier et le bois.

L’Union européenne ne prélève aucun droit de douane sur les exportations des pays les moins avancés, à l’exception des armes et des munitions. De son côté, les États-Unis ont un programme visant à promouvoir le commerce avec ces pays, tout en offrant des exemptions tarifaires à certaines nations africaines.

Selon la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED), la Chine était la première destination des exportations des économies en développement d’Afrique en 2022, avec une valeur de 101 milliards de dollars, suivie par l’Italie (46 milliards de dollars), l’Inde (42 milliards de dollars) et l’Espagne (39 milliards de dollars).

Les critiques soulignent que les relations entre la Chine et l’Afrique sont souvent marquées par une exploitation des ressources, les pays africains exportant du pétrole, du cuivre ou du cobalt, tandis qu’ils achètent à la Chine des produits finis à plus forte valeur ajoutée.

Hannah Ryder, PDG de Development Reimagined, a déclaré que l’exemption des droits de douane par Pékin pourrait renforcer son attractivité.

Elle a ajouté : “Le gouvernement chinois tient à souligner que le respect des promesses est au cœur de son approche envers l’Afrique, en comparaison avec d’autres partenaires de développement dans certains cas.”