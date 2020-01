TUNISIE TELECOM a annoncé, samedi, avoir lancé à partir du 24 janvier 2020, le service de consultation et de paiement des factures STEG via le mobile.

Pour bénéficier de ce service, le client est appelé à composer *127#, choisir la rubrique paiement de facture et ensuite, sélectionner l’organisme STEG et suivre les instructions.

Selon l’opérateur de télécommunications, ce service “facile et entièrement sécurisé”, est accessible 24h24 et 7j/7 à tous les clients mobiles disposant d’une carte bancaire.

Plus de détails sont disponibles auprès des chargés de clientèle au niveau des Espaces TT et des Centres d’appels sur le 1298.