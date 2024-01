Tunisie Telecom, l’ entreprise attentive aux besoins de nos concitoyens les plus démunis a soutenu l’association ‘‘un sourire pour tous’’ dans le cadre de leur action ”un hiver plus chaud 2024” qui s’est déroulée à Laaroussa dans le gouvernorat de Siliana cette semaine et qui a vu la distribution à la population locale des articles essentiels pour passer l’hiver au chaud (matelas, couvertures, bottes et manteaux pour enfants, etc…).

La contribution à cette action humanitaire est un devoir de solidarité et Tunisie Telecom se devait d’être présente.

Photos de l’action avec les bénévoles de l’association ‘‘Un sourire pour tous’