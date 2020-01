La première phase des études de projet de création de la zone de libre-échange à Thélepte, dans la délégation de Feriana (gouvernorat de Sidi Bouzid), vient de s’achever, selon du gouvernorat.

Le site, qui devra abriter la zone de libre-échange, sera choisi parmi trois propositions en coordination avec la direction régionale des domaines de l’Etat et des affaires foncières.

La deuxième phase des études sera lancée après adoption du projet par le conseil ministériel, signale la même source.

La création d’une zone de libre-échange à Thélepte est une ancienne revendication des habitants de la ville, vu son importance dans la protection de l’économie nationale contre la contrebande et sa contribution à la collecte de recettes fiscales supplémentaires, ainsi qu’au renforcement des échanges entre la Tunisie et l’Algérie et à la création d’emplois.

Ce projet avait été annoncé par l’ancien chef du gouvernement Habib Essid le 31 octobre 2015 lors d’un conseil ministériel qu’il avait présidé à Kasserine.