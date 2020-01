“Un nouveau guide pédagogique comportant tous les conseils et outils pédagogiques pour bien traiter avec les enfants sera publié à la fin du mois en cours”, a annoncé jeudi la chargée de l’information et de la communication à l’observatoire de l’information, de la formation, de la documentation et des études sur la protection des droits de l’enfant, Sarra Barakat.

Dans une déclaration à l’agence TAP, la responsable a signalé que ce guide est destiné aux professionnels du secteur de l’enfance (éducateurs dans les jardins d’enfants, les enseignants dans les écoles primaires…).

“Ce guide vise à renforcer les capacités des professionnels du secteur de l’enfance et à diffuser la culture des droits de l’enfant”, a-t-elle ajouté.

L’intervenante a aussi signalé que la convention internationale de Lanzarote sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels ratifiée par la Tunisie en 2018 entrera en vigueur à partir du 1er février prochain.

Dans ce cadre, des campagnes de sensibilisation seront organisées pour consacrer le droit des enfants de participer à l’élaboration des politiques nécessaires et à la promotion de ses droits et de ses acquis.

A noter qu’en 2018, 981 cas d’harcèlement sexuel ont été enregistrés contre des enfants. 63% d’entre eux étaient des filles.