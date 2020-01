La chambre régionale des Architectes d’intérieur de Sfax vient de fêter son 10ème anniversaire le 14 et 15 Janvier 2020 à hôtel Concorde, Sfax sous l’égide de Monsieur Anis Weslati le gouverneur de Sfax et avec la présence de Monsieur Mounir Elloumi , le Maire de Sfax et Monsieur Anouar Triki le président de l’UTICA de Sfax.

Plus de 120 architectes d’intérieur de 7 chambres régionales, à savoir : Sfax, Ariana, Sousse, Monastir, Mahdia, Gabes et Médenine ont été présents afin de partager ces moments conviviaux entre confrères.

L’anniversaire s’est déclenché avec l’évènement CRAI-to B : un espace professionnel de réseautage entre les sponsors et les architectes d’intérieur. La salle était un espace polyvalent qui contenait des expositions des différents sponsors, des écrans géants d’affichage de spots, des espaces B to B de rencontres et de réseautage, et une plénière pour les interventions.

Un concept nouveau pour un évènement qui avait même une ampleur internationale. Parmi les invités internationaux, il y avait madame Claire le Quellec , présidente du conseil français des architectes d’intérieur et Monsieur Noel Dibo , Président du conseil Ivoirien des Architectes d’intérieur. Cet échange entre confrères nationaux et internationaux a abouti à un apprentissage et un partage ultra enrichissant pour les différentes parties. L’évènement a aussi rassemblé des professionnels de renommé dans le secteur, des responsables politiques, des représentants d’organismes nationaux, des membres d’honneurs, d’autres structures professionnelles…

La chambre régionale des architectes d’intérieur de Sfax a voulu faire bénéficier ses partenaires industriels de cet échange enrichissant, en leur offrant des espaces d’exposition de leurs produits, ainsi que des espaces professionnels qui ont permis ont sponsors de présenter leurs nouveautés pour 2020 ainsi que de se rapprocher des prescripteurs dans un cadre propice et de haut standing.

« La contribution de nos partenaires industriels compte énormément pour nous, car c’est grâce à leur appui qu’on a réussi notre évènement. C’est vrai que nos sponsors ont bénéficié d’une forte valorisation de leurs produits et services, mais aussi ils ont contribué à consolidation et à la protection d’une spécialité entière » a affirmé Monsieur Khalil Fourati, Président de la chambres régionale des Architectes d’intérieur qui a tenu à remercier tous les sponsors pour leur confiance et qui sont :

Carthago Ceramic

SOMOCER GROUP

Sanimed

Sanimeuble

COMAF

SOMEF Tunisie

SOMEF Distribution

VARAT Tunisie

VLD

CERAM SQUARE

SICERAM PLUS

TOP LUMIERE

SOPAL

Olympia Compagny

FEKI ENSEIGNE

CHIC HOUSE

Arco Cerame

Ainsi que les partenaires de la chambre qui sont : L’ISAMS, Le CFAI, Tunideco , Tunivisions, et Signe.com

L’évènement s’est étalé sur deux jours. Lors de la deuxième journée, la CRAIS a organisé un déjeuner pas comme les autres. L’expérience a fait vivre les invités des moments inoubliables en les faisant plonger dans les profondeurs culturelles traditionnelles et exotiques à Borj Sidi Mansour , Sfax.

Mr Youssef Charfi , le fameux a accompagné les architectes d’intérieur durant toute la matinée pour raconter l’histoire de Sfax en décrivant les tableaux tel que : tarah el koucha, el Aouala, les femmes au safsari…

La chambre régionale des architectes d’intérieur de Sfax a été connue par son dynamisme et ce depuis sa création. Ses membres n’ont pas arrêté d’organiser des évènements professionnels mais aussi sociaux. Un sens de solidarité entre ses membres et même avec les membres des autres chambres régionale s’avère clair et même impressionnant. Un modèle et un exemple à suivre par les confrères des différents autres domaines.