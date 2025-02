La deuxième édition de la rencontre internationale “Build in Africa 2025” se déroulera du 20 au 23 février 2025 à Hammamet, à l’initiative du Conseil Tunisien des Architectes de l’Intérieur (CTAI). Cette rencontre réunira des experts et professionnels de l’architecture intérieure et des secteurs connexes, visant à stimuler l’innovation et à renforcer les relations entre les acteurs tunisiens et internationaux.

Dans une déclaration ce weekend à l’Agence Tunis-Afrique-Presse (TAP), le président du Conseil, Abdallah Gassara, a souligné que cet événement sera une plateforme privilégiée pour la créativité et la coopération, offrant de nombreuses opportunités de partenariats et d’investissements. Il a précisé que la rencontre verra la participation de professionnels, d’universitaires, d’industriels, ainsi que d’étudiants et de représentants d’organisations professionnelles venus de divers pays africains et européens.

Le programme inclura des séminaires sur l’innovation technologique en design et en architecture intérieure, ainsi que des ateliers pratiques destinés aux étudiants en master d’architecture intérieure. Ces derniers pourront y développer leurs compétences et travailler sur des projets innovants.

La rencontre mettra également en valeur des travaux de construction et de décoration de grandes entreprises tunisiennes et internationales. Un espace sera dédié aux meilleurs projets réalisés par les étudiants en deuxième année de master, axés sur la restauration et la rénovation des maisons du village d’enfants SOS à Gammarth.

Créé en septembre 2020, le Conseil Tunisien des Ingénieurs en Architecture Intérieure regroupe actuellement plus de 800 professionnels. Il œuvre pour la protection et le développement du secteur, contribuant ainsi à l’économie et au développement de la société tunisienne.