La Tunisie est actuellement au cœur d’un travail exposé pour la première fois à la Biennale internationale d’architecture de Venise avec “Welcome in Nomadland” et ce jusqu’au 26 novembre 2023, dans le cadre du Laboratoire d’architecture représenté par deux architectes, le Tunisien Mounir Ayoub et la française Vanessa Lacaille, avec la collaboration de Simon Durand, Hamed Kriouane et Yann Gross. “Welcome in Nomadland” est présenté dans le cadre de la 18ème Exposition internationale d’architecture autour du “Laboratoire du Futur” (titre de la 18ème exposition).

Basée sur un projet de recherche-action mené par le Laboratoire d’architecture sur l’architecture nomade en Afrique et en Europe, “Welcome in Nomadland” ” énonce les possibilités d’une architecture de résistance et d’hospitalité “. L’exposition comprend notamment des dessins et vidéos décrivant l’architecture des derniers nomades de la tribu des Reby’a qui habitent dans le désert tunisien: entre Tunisie et Algérie. Un nomade sédentarisé décrit : ” Nos grands-parents étaient encore des nomades ; nos parents gagnaient leur vie en cultivant des dattes dans des oasis artificielles. Maintenant, nous travaillons dans le tourisme. Nous sommes les derniers à avoir expérimenté les chemins du désert. Pour nos enfants, ce savoir est déjà perdu.

Basée sur une recherche-action en cours sur l’architecture nomade en Afrique et en Europe, cette installation vise d’abord, lit on sur le site de la biennale, à dénoncer l’indignité forcée des conditions de vie nomades et à énoncer les possibilités d’une architecture de résistance et d’hospitalité. Des dessins montrent les relevés des espaces de vie réels des nomades superposés à leurs projets rêvés. Les films-récits relatent des expériences de vie dans le désert et dans ces ” camps ” officiels, invivables mais habités. Les médiums résonnent ensemble pour former une fable non figurative du monde nomade qui interroge notre propre façon d’habiter.

Expliquant le titre de la 18ème Exposition Internationale d’Architecture “Le Laboratoire du Futur”, Lesley Lokko, romancière et architecte ghanéenne et écossaise, curatrice de la 18e Biennale internationale d’architecture à Venise, estime que face à de nouvelles technologies qui apparaissent et disparaissent continuellement, ce sont des aperçus non filtrés de la vie dans des parties du globe que nous ne visiterons probablement jamais, et encore moins que nous ne comprendrons pas qui s’offrent. Mais voir à la fois de près et de loin simultanément est aussi, comme l’ont si bien dit Du Bois et Fanon, une forme de ” double conscience “, le conflit interne de tous les groupes subordonnés ou colonisés, qui décrit la majorité du monde, non seulement ” là-bas “. ‘, dans les mondes dits en développement, tiers et arabes, mais ‘ici’ aussi, dans les métropoles et les paysages du Nord global. En Europe, nous parlons de minorités et de diversité, mais la vérité est que les minorités occidentales sont la majorité mondiale, la diversité est notre norme. Il y a un endroit sur cette planète où toutes ces questions d’équité, de race, d’espoir et de peur convergent et fusionnent. Afrique. Au niveau anthropologique, nous sommes tous africains. Et ce qui se passe en Afrique nous arrive à tous ”

Le laboratoire d’architecture est fondé en 2013 par Vanessa Lacaille et Mounir Ayoub. Le bureau travaille en Europe et en Afrique sur des projets d’architecture, de paysage, des études de territoires ainsi que des projets éditoriaux et curatoriaux. En 2014, le bureau est lauréat des “Albums des Jeunes Architectes et Paysagistes”, prix européen de la jeune création architecturale et paysagère. En 2016, il remporte le concours Europan en Suisse. En 2021, Vanessa Lacaille et Mounir Ayoub sont curateurs du Pavillon suisse de la 17ème Biennale d’architecture de Venise.

Mounir Ayoub, est architecte et critique d’architecture tunisien. Il a étudié a? l’Ecole nationale d’architecture de Tunis, à l’Accademia di architettura di Mendrisio et a? l’Ecole d’architecture de la ville et des territoires a? Paris. Diplômé en 2006, il suit des cours a? l’Ecole des hautes études en sciences sociales a? Paris. En 2013, il s’associe a? Vanessa Lacaille pour créer le Laboratoire d’architecture. En 2016-17, il a été assistant de projet pour les professeurs Frank Escher et Ravi Gunewardena à l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne. Entre 2015 et 2021, il a été critique d’architecture à la revue Tracés.

Vanessa Lacaille est architecte et architecte du paysage réunionnaise. Après des études de Droit, elle engage une formation d’architecture en France et aux Pays-Bas. Elle est diplômée de l’Ecole d’architecture de la ville et des territoires a? Paris en 2007. Suite a? un master Recherche en Architecture, elle poursuit en 2010 sa formation en paysage a? l’Ecole nationale supérieure de paysage a? Versailles ou? elle obtient un deuxième Master Recherche. En 2013, elle s’associe a? Mounir Ayoub pour fonder le Laboratoire d’architecture. Jusque 2019, Vanessa Lacaille a travaillé au sein de l’Atelier Descombes Rampini ou? elle a été en charge du projet de la Plage des Eaux-Vives.