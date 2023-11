Exposition d’architecture du 15 janvier au 15 mai 2024 à l’espace culturel “Le 32Bis”

Une exposition d’architecture sera organisée du 15 janvier au 15 mai 2024 à l’espace culturel le 32Bis, au centre-ville de Tunis, par La villa Baizeau à Carthage de Le Corbusier et Jeanneret, en partenariat avec La Boîte et la Fondation Le Corbusier.

Plusieurs autres partenaires s’associent à ce projet d’exposition : l’Ecole Nationale d’Architecture et d’Urbanisme de Tunis (Enau) et L’Institut des Hautes Etudes Commerciales de Carthage, sous l’égide de l’Université de Carthage (UCAR), Tunisair, Le Club INDIGO, Souris collection et Boutique Hotel Dar Ben Gacem.

L’exposition et le catalogue sous la direction de l’Italien Roberto Gargiani, historien de l’architecture, sont le premier événement qui traite de la Villa Baizeau. Le contenu explore l’aspect historique, le contexte, la relation entre Le Corbusier et Lucien Baizeau, avec un portrait inédit de ce dernier.

Les auteurs de cette exposition sont Roberto Gargiani, Anna Rosellini, Mohamed Ali Berhouma, Tim Benton, Jean-Louis Cohen, Jacques Lucan, Sabine Massenet, Atelier Kempe Thill (André Kempe, Oliver Thill), Baukunst (Adrien Verschuere), DOGMA (Pier Vittorio Aureli, Martino Tattara), Sophie Delhay, Experience (Eric Lapierre, Laurent Esmilaire, Tristan Chadney),OFFICE (Kersten Geers, David Van Severen), Point Supreme (Marianna Rentzou, Konstantinos Pantazis), Fala (Filipe Magalhes, Ana Luisa Soares, Ahmed Belkhodja, Lera Samovich).

Durant quatre mois, l’exposition sera ouverte au public du lundi au vendredi de 11h00 à 17h00 et le Samedi de 10h00 à 13h00.

Une série d’événements est également programmée autour de cette exposition, à savoir: une exposition d’art contemporain qui traitera de la question de l’inaccessible, un colloque à l’Ecole d’Architecture et d’Urbanisme de Tunis (ENAU) où des conférences et des ateliers seront dirigés autour du thème de l’habitat en Tunisie et en Méditerranée, des visites architecturales sur différents thèmes, des parcours pour les plus jeunes, ainsi qu’un cycle de projections cinématographiques autour de l’architecture sont prévus et dont le programme sera communiqué ultérieurement.

La villa Baizeau à Carthage

Cette villa de vacances édifiée entre 1928 et 1930 sur la colline Sainte-Monique à Carthage, sur commande de Lucien Baizeau, entrepreneur de travaux publics installé à Tunis (Schwich & Baizeau), est le seul projet architectural que Le Corbusier ait conçu en Afrique. Charles-Edouard Jeanneret-Gris, dit Le Corbusier, est un architecte, urbaniste, décorateur, peintre, sculpteur suisse naturalisé français (6 octobre 1887-27 août 1965).

Nationalisée à l’indépendance pour sa proximité avec le nouveau palais présidentiel de Bourguiba, la Villa Baizeau sert aujourd’hui de lieu d’archives des Renseignements Généraux. Inaccessible, à quelques exceptions près (architectes, universitaires), cette villa fait l’objet d’un grand intérêt auprès des amateurs d’architecture et de Le Corbusier. Pourtant, jusqu’à ce jour, aucune exposition n’a fait état de cette construction figurant pourtant dans les œuvres complètes de Le Corbusier.

Créée en 1968 par la volonté de l’architecte, la Fondation Le Corbusier, conformément à ses statuts et à ses missions, consacre l’ensemble de ses moyens à la préservation, à la connaissance et à la diffusion de l’œuvre de Le Corbusier.