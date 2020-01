L’Agence nationale pour l’emploi et le travail indépendant (ANETI) mettra en ligne, à partir de la fin du mois en cours, des vidéos en langue de signes avec une bande textuelle destinées aux personnes porteuses de handicap afin de les informer des différents mécanismes d’emploi ainsi que des programmes et projets mis à la disposition des demandeurs d’emploi.

Les séquences de vidéos réalisées dans le cadre d’une convention signée, jeudi, entre l’ANETI et le centre TUMED en concrétisation de l’initiative ” Rawabet “, seront publiées sur le site internet de l’ANETI et sur sa chaine Youtube.

Dans une déclaration aux médias en marge de la signature de la convention, Rania Derbel, coordinatrice de ” Rawabet ” a souligné que les vidéos visent à permettre aux personnes porteuses de handicap notamment celles qui souffrent d’insuffisance auditive, de malvoyance ou d’insuffisance mentale de prendre connaissance des différents services mis à la disposition des demandeurs d’emploi.

Elle a indiqué que la digitalisation des offres de l’ANETI permettra aux personnes porteuses de handicap d’accéder facilement à tous les services signalant que ce projet a été lancé depuis 3 mois selon les nouvelles normes internationales.

De son côté, le directeur général de l’ANETI, Youssef Fenira a souligné que ce projet est un devoir national et un message appelant à rompre avec la marginalisation.

Le responsable a, en outre, annoncé que l’agence entamera bientôt la réécriture de tous ses dépliants en braille pour permettre aux malvoyants de s’informer de toutes ses offres d’emploi.

Pour sa part, la représentante de l’Initiative ” Rawabet “, Ibtihel Zouari a estimé que les chefs d’entreprises économiques doivent fournir le minimum de postes d’emploi aux personnes porteuses de handicap afin de préserver leur dignité et lutter contre le chômage de cette catégorie.

A noter que l’Initiative ” Rawabet ” est une initiative régionale (en Tunisie, au Maroc, En Egypte et en Jordanie). Elle a été lancée par le centre TUMED depuis 2018 en partenariat avec l’organisation canadienne de l’éducation aux droits de l’homme et vise à consacrer les droits économiques et sociaux des personnes porteuses de handicap à travers l’usage de la technologie.