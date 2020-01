Le Conseil du marché financier (CMF) vient d’accorder son visa à la société Carthage Cement pour une augmentation de capital de 268,5 millions de dinars, dont 68,1 millions de dinars par conversion de créance revenant à la société BINA Corp (montant figurant au compte courant associé).

Caractéristiques de l’opération:

Montant de l’opération: 268,5 MDT (dont 68,1 MDT conversion de dette)

Nombre total d’actions : 223.774.733 actions (dont 56.754.356 actions en conversion)

Nominal de l’action à souscrire: 1 Dinar

Prime d’émission : 0,200 DT

Période de souscription : 17/1/2020 au 28/02/2020

Jouissance des actions nouvelles souscrites: 1er janvier 2020

L’opération de souscription s’inscrit dans le cadre de la restructuration financière et de la régularisation des capitaux propres de la compagnie, dans les conditions et les délais prévus par la loi et conformément, aux dispositions de l’article 388 du code des sociétés commerciales.

Le directeur général d’El Karama Holding Adel Grar avait indiqué auparavant, que concomitamment à l’opération d’augmentation de capital de la société, la procédure de vente de la société, sera lancée, après l’échec de la première opération de vente lancée fin 2018.

Pour le directeur général de la société Brahim Sanaa, la situation financière s’est améliorée après les problèmes structurels qu’a connus la société pendant les cinq dernières années, précisant que la société conclura au cours de la prochaine période un contrat pour l’exportation de 100 mille tonnes de ciment vers l’Espagne.