L’Organisation “Oxfam” Tunisie lance un appel à tous les acteurs politiques et sociaux à pousser vers l’adoption de politiques sociales et de développement qui garantissent la justice sociale en Tunisie.

Dans un communiqué publié mardi 14 janvier 2020 à l’occasion du 9ème anniversaire de la révolution, Oxfam souligne la nécessité de traduire les politiques sociales et de développement en des mesures effectives réalisables.

L’organisation estime également qu’il convient de travailler sur un nouveau contrat social qui oriente les politiques publiques vers une nouvelle solidarité sociétale basée sur la redistribution de la richesse et l’encouragement à sa création ainsi que le renforcement du partenariat entre les secteurs public et privé et la société civile tout en garantissant les principes de la transparence et de la reddition des comptes.