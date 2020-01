Kais Saied a reçu, vendredi 10 janvier 2020, au palais de Carthage, le ministre congolais des Affaires étrangères, de la Coopération et des Congolais de l’étranger, Jean-Claude Gakosso, et envoyé spécial du président de la République du Congo, Denis Sassou N’Guesso, président du Comité de haut niveau des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union africaine sur la Libye.

Selon un communiqué de la présidence de la République, le chef de la diplomatie congolaise a remis un message au président de la République l’invitant à participer au Sommet des dix chefs d’Etat africains membres de ce Comité, qui se tiendra le 25 janvier 2020 à Brazzaville. Le but étant de défendre une position commune africaine sur la crise libyenne, indique la même source.

L’entretien a porté sur les efforts déployés au double plan régional et international pour parvenir à une solution politique

à cette crise, ajoute le communiqué.

Le président de la République a réaffirmé la position de la Tunisie, appelant à trouver d’urgence une solution pacifique à la crise en Libye en associant les Libyens eux-mêmes. Il a rappelé à cet égard son initiative de rassembler en Tunisie les représentants des tribus et des associations libyennes.

Il s’agit de parvenir à un accord évitant l’effusion de sang et contribuant à la réalisation de la réconciliation nationale loin de toutes formes d’ingérences extérieures.

De son côté, l’envoyé du président congolais a déclaré à l’issue de l’entretien que l’aggravation de la situation en Libye appelle à agir d’urgence pour trouver une solution commune, estimant que la divergence d’approches affaiblit la position africaine. Il a souligné la nécessité de parvenir à l’apaisement et à un cessez-le-feu ainsi qu’au respect de la légalité internationale.

Au cours de l’entretien, le ministre congolais des Affaires étrangères a félicité le chef de l’Etat pour sa victoire à l’élection présidentielle, saluant l’expérience de transition démocratique en Tunisie et la place qui échoit à la femme tunisienne au niveau africain, souligne le communiqué.

L’accent a été mis également sur l’importance de renforcer la coopération entre les deux pays dans tous les domaines.