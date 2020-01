Le nouveau système de gestion de terminaux portuaires ”TOS” –pour Terminal Operating System- du port de Radès est officiellement entré en exploitation le 4 décembre 2019.

Le TOS, qui a coûté 76 MDT, vient transformer le port en une plateforme développée des services portuaires et logistiques permettant au client de connaître l’heure de l’arrivée du conteneur, outre la possibilité de paiement à distance.

Cette plateforme, adoptée dans les plus grands ports européens, a pour objectif de doubler la capacité de stockage du port, de développer les activités d’aconage et de manutention et de réduire les coûts.

Néanmoins, l’intégration de ce système nécessite beaucoup de patience, sachant que des pays développés ont mis deux ou trois ans pour s’adapter à ce système.

