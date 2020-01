L’Union des Bourses arabes tiendra sa 45ème assemblée annuelle à Tunis, du 31 mars 2020 au 1er avril 2020, a déclaré, jeudi 9 janvier 2020, le directeur général de la Bourse de Tunis, Bilel Sahnoun.

Une vingtaine de bourses arabes des pays de l’Afrique du Nord et de la région du Golfe ainsi que des représentants de fonds d’investissements, de sociétés cotées et d’entreprises opérant dans la finance, sont attendus à cet événement.

D’après Sahnoun, les premiers responsables des bourses arabes focaliseront leur débat, durant deux jours, sur trois principales thématiques: la bourse et la digitalisation, l’économie verte et la responsabilité sociétale des entreprises (RSE).

Le responsable a qualifié ce conclave du monde de la bourse de “très intéressant” pour la Tunisie, d’autant plus que le pays s’apprête à installer un nouveau gouvernement. “Nous œuvrons à promouvoir l’image de la Tunisie à cet événement et à présenter les nouvelles opportunités d’investissement et le nouveau cadre économique et d’affaires du pays”, a-t-il encore expliqué.

Dans cette optique, la Bourse des valeurs mobilières va associer à cette réunion l’Instance Tunisienne de l’Investissement (TIA), l’Unité de gestion des partenariats publics privés (PPP), l’Office national du tourisme tunisien (ONTT) et les acteurs de l’écosystème financier tunisien (banques, assurances intermédiaires en Bourse…).