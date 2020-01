L’appel d’offres international pour la construction du nouveau pont de Bizerte a été lancé, mercredi 8 janvier 2020. Il est également ouvert aux différentes entreprises tunisiennes de bâtiment et de travaux publics afin de participer à la réalisation de ce projet.

Le coût du projet est estimé à environ 800 millions de dinars qui seront mobilisés en grande partie sous forme de crédits accordés à la Tunisie par la BEI et la BAD.

Le projet, qui s’étend sur une distance de 9,5 km, porte sur l’aménagement d’une route à deux voies de 7,4 km (de la fin de l’autoroute A4 jusqu’à la route locale n° 438) ainsi que l’édification sur le lac de Bizerte d’un pont fixe d’une longueur de 2,1 km et d’une hauteur de 56 mètres par rapport au niveau de la mer, ce qui permettra le passage de tous les types de navires.

Il comprend, aussi, la construction de 4 échangeurs aux niveaux des croisements (la route nationale 8- A4, l’entrée du pole technologique, l’entrée de la ville de Menzel Abderahmen, et la route nationale n°11) et de 2 ouvrages techniques (aux niveaux de la cimenterie et de la route municipale), ce qui contribuera à assurer une liaison permanente entre l’autoroute A4 et la ville de Bizerte, renforcer l’attraction de la région et faciliter son intégration dans l’économie nationale.

Le directeur régional des domaines de l’Etat à Bizerte, Lazher Laabidi a indiqué que la commission technique et foncière œuvre à résoudre à l’amiable les problèmes fonciers en relation avec le projet.

A noter que les fonds consacrés aux indemnisations liées à l’expropriation pour cause d’utilité publique s’élève à 47 millions de dinars pour la totalité du projet.