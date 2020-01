Des conventions de partenariat ont été signées ce lundi à Tunis entre le ministère de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des Seniors, d’une part, et le réseau des Femmes leaders du Maghreb, l’Association tunisienne de sauvegarde des jeux et sports du patrimoine, l’Association pour la rencontre des générations féminines, l’Association des cadres de contrôle, d’inspection et d’audit des structures publiques, l’Association Tunis Terre des hommes et l’Organisation tunisienne pour informer le consommateur, d’autre part.

S’agissant de la convention signée avec le réseau des femmes leaders du Maghreb, elle vise essentiellement à sensibiliser et à informer sur les différentes questions liées à la création et la gestion des projets et la commercialisation des produits des artisanes outre l’importance de la participation de la femme à la préservation des ressources naturelles.

Par ailleurs, la convention signée avec l’association tunisienne de sauvegarde des jeux et sports du patrimoine, elle vise à améliorer la qualité de vie dans les institutions de protection des seniors et à promouvoir le confort sanitaire, psychologique et social de ses pensionnaires.

En vertu de la convention signée avec l’association pour la rencontre des générations féminines, les prisonniers seniors bénéficieront d’une réintégration dans la vie publique à leur sortie de prison outre la consécration des valeurs de la citoyenneté et la diffusion de la culture des droits de l’homme.

La convention signée avec l’association des cadres de contrôle, d’inspection et d’audit des structures publiques permettra, quant à elle, d’améliorer le rendement du ministère de manière à garantir une bonne gestion de l’argent public, un contrôle effectif et une transparence des actions.

Pour ce qui est de la convention signée avec l’association Tunis Terre des hommes, elle vise à faciliter l’accès des personnes porteuses de handicap à l’information et à garantir l’égalité des chances entre les sexes.

Concernant la convention signée avec l’organisation tunisienne pour informer le consommateur, elle vise à renforcer le partenariat avec le ministère de la Femme pour mettre en œuvre la résolution 1325 du Conseil de Sécurité des Nations unies sur les femmes, la paix et la sécurité notamment les axes relatifs à l’autonomisation économique et sociale des femmes à travers le lancement de la plateforme électronique “Houma” pour permettre aux artisanes, aux familles et aux associations de commercialiser leurs produits.

D’après la ministre de la Femme, Néziha Labidi, ces conventions visent à renforcer le partenariat avec les composantes de la société civile afin de parvenir à réaliser les objectifs escomptés.