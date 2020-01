Le Conseil de la Choura du mouvement Ennahdha a décidé de soutenir l’équipe proposée par le chef du gouvernement désigné Habib Jemli, malgré certaine réserves sur certains de ses membres.

Dans une conférence de presse dimanche au siège du mouvement, le président du Conseil, Abdelkrim Harouni, a affirmé que le parti votera la confiance au gouvernement Jemli.

Le conseil, a-t-il ajouté, appelle tous les parlementaires à accorder leur confiance à l’équipe gouvernementale proposée par Jemli sur la base d’un programme de lutte contre la corruption, la pauvreté et le chômage.

Concernant les réserves formulées par le mouvement Ennahdha sur certains noms, Harouni a indiqué que le parti se concertera avec Habib Jemli sur cette question afin d’apporter quelques modifications à la composition proposée.

Il a ajouté que son parti ne compte par exercer des pressions ni faire du chantage au chef du gouvernement désigné. Son but étant, de présenter aux Tunisiens “le meilleur gouvernement qui soit en termes d’indépendance, de loyauté et d’efficience”.

Il a appelé Habib Jemli à revoir certains noms, conformément à la Constitution et aux procédures juridiques en vigueur, avant la tenue la plénière de vote de confiance fixée pour le vendredi prochain.

Le président de la Choura l’a, également, exhorté à intensifier le rythme des concertations avec les groupes parlementaires pour consolider le soutien politique du gouvernement et lui permettre, ainsi d’entamer, dans les meilleures conditions, les réformes, de compléter le processus de la Justice transitionnelle et de réaliser la réconciliation nationale escomptée.

Harouni a affirmé que le dialogue avec Habib Jemli se poursuivra au niveau du programme du gouvernement et des nominations, mettant l’accent sur le souci d’Ennahdha de voir le programme du gouvernement répondre, au mieux, aux aspirations des Tunisiens et consacrer le programme du mouvement qui se base sur la lutte contre la corruption, la pauvreté et la marginalisation en plus de la réforme des institutions publiques et de l’encouragement du secteur privé.

Abdelkrim Harouni a insisté sur l’attachement du mouvement au principe d’un gouvernement politique composé des représentants des partis politiques avec une ouverture sur les compétences nationales indépendantes. Ennahdha, a-t-il relevé, n’assume aucune responsabilité en cas où les négociations échouent avec certains partis se déclarant de la révolution et qui ont, selon lui, fait d’importantes concessions dans ce sens.

L’option de Habib Jemli pour une équipe de compétences nationales indépendantes n’est pas le choix d’Ennahdha qui l’a chargé de former le gouvernement, a-t-il regretté. Et d’ajouter que le parti a choisi de placer l’intérêt de la Tunisie au dessus de toute autre considération en décidant d’accorder sa confiance à ce gouvernement malgré les réserves.

Sur un tout autre registre, Harouni a exprimé l’inquiétude du Conseil de la Choura face aux développements en Libye. Il a affirme l’attachement du mouvement à une solution politique consensuelle et pacifique dans ce pays, tenant à préciser que la Tunisie n’est point concernée par la politique des axes.

Samedi, le Conseil de la Choura a tenu sa 35e session, soit à deux jours de l’annonce de la composition du gouvernement proposée par Habib Jemli qui sera présentée vendredi prochain au parlement le vote de confiance.