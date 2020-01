Un rapport de l’Union internationale pour la conservation de la nature, intitulé “La désoxygénation des océans : un problème pour tous”, souligne que la perte d’oxygène dans l’Océan mondial, due au changement climatique, menace de plus en plus les espèces de poissons et perturbe l’ensemble des écosystèmes marins.

Selon ce rapport, publié lors de la récente “COP25”, à Madrid, les régions océaniques à faible concentration en oxygène se multiplient, avec aujourd’hui environ 700 sites affectés par des conditions de faible teneur en oxygène dans le monde contre seulement 45 dans les années 1960.

Au cours de la même période, le volume des eaux anoxiques -des zones complètement dépourvues d’oxygène- dans l’océan mondial a quadruplé.

Cette perte d’oxygène océanique est une menace croissante pour les pêcheries, ainsi que pour de nombreuses espèces telles que les thons, les marlins ou les requins. En effet, la désoxygénation favorise les espèces les plus tolérantes à une faible teneur en oxygène (notamment les microbes, les méduses et certains calamars) au détriment des espèces sensibles au manque d’oxygène, la plupart des poissons.