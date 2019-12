Le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Samir Taieb, a proposé aux responsables du Fonds vert pour le climat (FVC) l’organisation, en 2020, d’une conférence régionale à Tunis sur les changements climatiques.

Cette manifestation pourrait réunir tous les adhérents au Fonds et aboutir à la présentation d’un plan stratégique et d’un guide des projets proposés au financement, a indiqué le ministre lors d’un entretien jeudi 12 décembre, à Madrid, avec Yannick Glemarec, directeur exécutif du Fonds vert pour le climat, en présence du ministre des Affaires locales et de l’Environnement, Mokhtar Hammami, en marge du sommet de l’ONU à Madrid sur les changements climatiques, COP25.

L’entretien avec le premier responsable du Fonds vert pour le climat a permis aussi d’évoquer, d’après un communiqué du département de l’Agriculture, la coopération entre la Tunisie et ce mécanisme financier de l’Organisation des Nations unies, rattaché à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC).

En effet, tous les pays en développement, qui sont des Parties à la Convention, sont éligibles à un financement du FVC.