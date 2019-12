Un accord portant sur la restauration et la préservation de la maison du grand érudit Abderrahman Ibn Khaldoun a été signé, lundi 23 décembre 2019 à Tunis, entre l’Institut national du patrimoine (INP) et l’Organisation islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (ISESCO), en présence de Mohamed Zinelabidine, ministre tunisien des Affaires culturelles.

Le département des Affaires culturelles précise dans un communiqué rendu public, l’accord prévoit la restauration et la sauvegarde de la maison d’Ibn Khaldoun située dans la Médina de Tunis en vue de sa transformation en un musée consacré à ce grand érudit de la pensée et son œuvre exceptionnelle.

Les travaux de restauration seront effectués moyennant “un don de 700 mille dollars accordé par l’ISESCO”, précise-t-on de même source.

L’initiative de restauration de la maison d’Ibn Khaldoun a été annoncée par le directeur général de l’ISESCO dans une allocution prononcée lors de la cérémonie de clôture de la manifestation “Tunis capitale de la culture islamique 2019”, tenue le 17 décembre à la Cité de la culture.

Sur son site, l’ISESCO évoque une initiative qui s’inscrit dans le cadre de sa nouvelle vision et de sa stratégie prospective visant à protéger et préserver le patrimoine dans les pays du monde islamique.

Ibn Khaldoun (1332-1406) est un philosophe, historien, économiste et sociologue arabe natif de Tunis. Il a passé la majeure partie de sa vie à Tunis. Il a vécu près de 25 ans en Egypte où il est mort à l’âge de 74 ans.

Cet érudit a laissé une œuvre colossale qui est une référence en matière de philosophie, d’histoire et de littérature. En effet, “La Muqaddima” (Les Prolégomènes) constitue l’un des ouvrages les plus importants d’Ibn Khaldoun, considéré comme le précurseur de la sociologie.