Le secrétaire générale du Courant démocrate, Mohamed Abbou, a indiqué que sa formation politique a besoin de voir clair avant de tenir son conseil national et trancher définitivement la question de sa participation ou non au gouvernement.

Cité par l’agence TAP, vendredi 20 décembre, Abbou a fait savoir que les représentants du Courant démocrate n’ont pas encore rencontré le chef du gouvernement désigné, Habib Jemli, pour savoir si leurs demandes ont été acceptées ou rejetées.

Il a souligné, à cet effet, que sa formation politique a décidé de reprendre les négociations, sans toutefois trouver un accord clair sur certains détails de ses demandes.

Le courant démocrate n’assume aucune responsabilité dans retard accumulé concernant la formation du gouvernement, a insisté Abbou avant de préciser que des propositions ont été faites à son parti le matin du 16 décembre et qu’il a pris soin d’y répondre…

Le secrétaire générale du Courant démocrate a assuré que son parti a présenté des concessions sur certaines demandes annoncées auparavant et que contrairement à d’autres partis, il n’a pas exigé plusieurs portefeuilles ministériels.

Concernant les échos sur la tenue d’une rencontre officieuse entre le président du mouvement Ennahdha, Rached Ghannouchi, et certains partis politiques dont le Courant démocrate, Abbou a indiqué que ladite rencontre avait pour but de hâter et de trancher la question relative à la participation au gouvernement.