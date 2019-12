198. C’est le nombre des opérations d’enregistrement pour participer à la 2ème édition du Concours national de l’invention et au 1er Salon des inventeurs méditerranéens, qui seront organisés à Tunis à l’occasion de la 2ème édition de la manifestation “Smart Industrie” (les 19 et 20 février 2020). Parmi elles, 4 sont étrangères.

Organisé par l’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation (APII), le concours vise à inciter les inventeurs et chercheurs à prendre l’initiative, renforcer la coopération et l’échange d’idées entres les inventeurs de la Méditerranée, à promouvoir les inventions et favoriser leur commercialisation, selon le directeur général de l’APII, Omar Bouzouada.

Il a rappelé que le dernier délai de dépôt des dossiers des inventeurs locaux indépendants et institutionnels, est le 25 décembre 2019, pour les inventeurs étrangers cette date est fixée au 20 janvier 2020, sachant que la participation étrangère est conditionnée par une invention brevetée.

Le premier tri des dossiers est prévu pour les 26 et 27 décembre 2019 et un deuxième tri sera effectué, au cours de la période allant du 6 au 24 janvier 2020, pour sélectionner 30 interventions qui seront exposées au premier Salon des snventeurs Méditerranéens.

Trois (3) inventions dans chaque catégorie seront sélectionnées par la commission et trois prix (de 10 mille dinars, 7 mille dinars et 5 mille dinars) seront remis le 20 février 2019 aux 9 lauréats du concours.

La commission est composée par des représentants des ministères de l’Industrie et de l’Enseignement supérieur, de l’APII, de l’INNORPI, de l’UTICA, du CJD, de l’Agence nationale de promotion de la recherche scientifique, des Centres techniques d’industrie, de l’Association tunisienne des pôles technologiques, de l’Association tunisienne des inventeurs et d’experts internationaux.

A noter que des stands seront mis gratuitement, à disposition des inventeurs méditerranéens, voulant présenter leur invention et participer à la sélection finale des lauréats de la 2ème édition du Concours national de l’invention et du 1er Salon des Inventeurs Méditerranéens.

La manifestation Smart Tunisie, qui se tient sous le slogan “Industrie 4.0 en Tunisie… une transition en route”, sera une occasion pour inciter les entreprises et intervenants industriels à adhérer à la transition industrie 4.0 et élaborer une stratégie nationale de transition vers l’industrie 4.0.

La manifestation est composée de trois espaces, à savoir un espace réservé aux ateliers, un autre à l’exposition et un espace challenge industrie 4.0.

Dans l’espace “Challenge”, un hackathon entre les startups et les étudiants sera organisé durant 48 heures. L’objectif est de favoriser la création et l’identification de solutions techniques pour les problèmes des industriels et de choisir 3 lauréats.