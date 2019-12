Les blocs parlementaires à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) ont soumis leurs demandes pour la création des commissions législatives permanentes et des commissions spéciales au sein de l’ARP.

La composition de ces commissions sera annoncée au cours d’une séance plénière prévue jeudi 19 décembre 2019.

La répartition des tâches au sein des commissions permanentes et des commissions spéciales selon les blocs parlementaire se présente comme suit:

Répartition des tâches au sein des commissions législatives permanentes

Commission de la législation générale:

– Président de la Commission: Bloc démocratique

– Vice-président de la Commission: Bloc du Parti destourien libre

– Rapporteur: Bloc du mouvement Ennahdha

– Premier Rapporteur adjoint: Bloc du mouvement Ennahdha

– Deuxième Rapporteur adjoint: Bloc de la coalition Al Karama.

Commission des droits, des libertés et des relations extérieures:

– Président: Bloc du parti Qalb Tounes (Au Coeur de la Tunisie)

– Vice-président: Bloc de la Coalition Al Karama

– Rapporteur: Attribué à l’opposition

– Premier Rapporteur adjoint: Bloc de la réforme nationale

– Deuxième Rapporteur adjoint: Bloc du mouvement Ennahdha.

Commission des finances et de la planification:

– Président: Attribué à l’opposition

– Vice-président: Bloc de la réforme nationale

– Rapporteur: Bloc du mouvement Ennahdha

– Premier Rapporteur adjoint: Bloc du parti Qalb Tounes

– Deuxième Rapporteur adjoint: Bloc démocratique

Commission de l’agriculture, de la sécurité alimentaire, du commerce et des services:

– Président: Bloc du mouvement Ennahdha

– Vice-président: Bloc du parti Qalb Tounes

– Rapporteur: Bloc démocratique

– Premier Rapporteur adjoint: Bloc démocratique

– Deuxième Rapporteur adjoint: Bloc du Parti destourien libre.

Commission de l’industrie, de l’énergie, des richesses naturelles, de l’infrastructure et de l’environnement:

– Président: Bloc du Parti destourien libre

– Vice-président: Bloc démocratique

– Rapporteur: Bloc de la réforme nationale

– Premier Rapporteur adjoint: Bloc de la Coalition Al Karama

– Deuxième Rapporteur adjoint: Bloc du mouvement Ennahdha.

Commission de la santé et des affaires sociales:

– Président: Bloc démocratique

– Vice-président: Bloc du mouvement Ennahdha

– Rapporteur: Bloc du Parti destourien libre

– Premier Rapporteur adjoint: Bloc du parti Qalb Tounes

– Deuxième Rapporteur adjoint: Bloc démocratique.

Commission de la jeunesse, des affaires culturelles, de l’éducation et de la recherche scientifique:

– Président: Bloc du mouvement Ennahdha

– Vice-président: Bloc démocratique

– Rapporteur: Bloc démocratique

– Premier Rapporteur adjoint: Bloc du parti Qalb Tounes

– Deuxième Rapporteur adjoint: Bloc du parti Qalb Tounes.

Commission du règlement intérieur, de l’immunité, des lois parlementaires et électorales:

– Président: Bloc de la réforme nationale

– Vice président: Bloc du parti Qalb Tounes

– Rapporteur: Bloc de la Coalition Al Karama

– Premier Rapporteur adjoint: Bloc du Parti destourien libre

– Deuxième Rapporteur adjoint: Bloc du mouvement Ennahdha.

Commission de l’organisation de l’administration et des affaires des forces porteuses d’armes:

– Président: Bloc de la Coalition Al Karama

– Vice-président: Bloc du mouvement Ennahdha

– Rapporteur: Bloc du parti Qalb Tounes

– Premier Rapporteur adjoint: Bloc démocratique

– Deuxième Rapporteur adjoint: Bloc de la réforme nationale.

Répartition des tâches au sein des commissions spéciales

Commission défense et sécurité

– Président: Bloc du mouvement Ennahdha

– Vice-président: Bloc du parti Qalb Tounes

– Rapporteur: Bloc démocratique

– Premier Rapporteur adjoint: Bloc de la Coalition Al Karama

– Deuxième Rapporteur adjoint: Bloc du Parti destourien libre.

Commission de la réforme administrative, de la bonne gouvernance, de la lutte contre la corruption et du contrôle de gestion des deniers publics:

– Président: Bloc démocratique

– Vice-président: Bloc de la Coalition Al Karama

– Rapporteur: Bloc du parti Qalb Tounes

– Premier Rapporteur adjoint: Bloc du mouvement Ennahdha

– Deuxième Rapporteur adjoint: Bloc de la réforme nationale.

Commission du développement régional:

– Président: Bloc du parti Qalb Tounes

– Vice-président: Bloc du Parti destourien libre

– Rapporteur: Bloc du mouvement Ennahdha

– Premier Rapporteur adjoint: Bloc de la réforme nationale

– Deuxième Rapporteur adjoint: Bloc démocratique.

Commission des martyrs et blessés de la révolution et de la mise en œuvre de l’amnistie générale et de la justice transitionnelle:

– Président: Bloc de la Coalition Al Karama

– Vice-président: Bloc du mouvement Ennahdha

– Rapporteur: Bloc démocratique

– Premier Rapporteur adjoint: Bloc démocratique

– Deuxième Rapporteur adjoint: Bloc du mouvement Ennahdha.

Commission des personnes porteuses de handicap et des catégories marginalisées:

– Président: Bloc démocratique

– Vice-président: Bloc démocratique

– Rapporteur: Bloc du Parti destourien libre

– Premier Rapporteur adjoint: Bloc du mouvement Ennahdha

– Deuxième Rapporteur adjoint: Bloc démocratique.

Commission des affaires de la femme, de la famille, de l’enfance, de la jeunesse et des seniors:

– Président: Bloc de la réforme nationale

– Vice-président: Bloc démocratique

– Rapporteur: Bloc de la Coalition Al Karama

– Premier Rapporteur adjoint: Bloc du Parti destourien libre

-Deuxième Rapporteur adjoint: Bloc du mouvement Ennahdha.

Commission des Tunisiens à l’étranger:

– Président: Bloc du Parti destourien libre

– Vice-président: Bloc du mouvement Ennahdha

– Rapporteur: Bloc de la réforme nationale

– Premier Rapporteur adjoint: Bloc démocratique

– Deuxième Rapporteur adjoint: Bloc du parti Qalb Tounes.

Commission électorale:

– Président: Bloc du mouvement Ennahdha

– Vice-président: Bloc de la réforme nationale

– Rapporteur: Bloc du mouvement Ennahdha

– Premier Rapporteur adjoint: Bloc du parti Qalb Tounes

– Deuxième Rapporteur adjoint: Bloc de la Coalition Al Karama.